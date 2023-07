Francina Armengol defensa el PSIB-PSOE com «l’única opció útil per frenar als de la tornada a la crispació i el passat»

La secretària general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, s’ha adreçat a tota la militància socialista a través d’una carta per demanar el seu suport i mobilització «per defensar amb tota l’energia i determinació l’únic projecte de futur per a tots i totes, el projecte del Partit Socialista».

Per a la candidata socialista, el PSIB-PSOE es «la candidatura del sí a un futur millor, l’única opció útil per a frenar als del no a tot, als de la volta a la divisió la crispació i el passat».

La número u de la llista socialista al Congrés ha defensat que «ha arribat l’hora d’unir-nos entorn del Partit Socialista per continuar un país il·lusionant, plural, modern, inclusiu, enriquit per totes les veus i opinions».

Per fer-ho possible, Armengol ha destacat que el 23 de juliol la ciutadania ha d’elegir, a les eleccions generals, «si volem una societat que pensa en el benestar de tots o només en les butxaques dels qui més tenen, si volem una societat que fa de l’ocupació de qualitat i les pujades de salaris la seva manera de progressar o torna l’Espanya en els quals uns pocs prosperen sobre la precarietat de la resta, si volem continuar pujant pensions o preferim tornar al passat de qui ens diu que cal congelar-les, si volem una societat que cregui que l’habitatge assequible és un dret o una societat excloent que considera l’habitatge només un producte d’especulació immobiliària, si el transport públic continua avançant i sent gratuït o preferim continuar saturant les nostres carreteres, si volem protegir la nostra natura i les nostres costes o preferim tornar a la depredació del territori».

Per això, la candidata socialista ha advertit que «del que decidim amb el nostre vot el 23 de juliol dependrà que aquest país continuï pel camí de les reformes i el progrés o tornem només a mirar a un passat fosc, en el qual la corrupció, les retallades i la desigualtat eren les targetes de presentació d’Espanya.

Davant tot plegat, Armengol ha avançat que «al Congrés defensaré el que sempre he defensat: la necessitat de continuar millorant aquestes illes, la importància d’aconseguir més finançament, més inversions en la nostra societat i les nostres empreses, la necessitat d’activar més polítiques que generin qualitat de vida, que millorin la conciliació i facin costat a les famílies, més polítiques que fomentin l’accés a l’habitatge, reforcin la sanitat i l’educació, impulsin el transport net i regenerin i protegeixin el nostre medi ambient».

Finalment, la candidata socialista ha explicat que «som la candidatura que defensarà sempre un país de valors, sense odis, en el qual cabem tots i totes, que no tem expressar-se lliurement, que vol viure estimar sense imposicions ni fòbies, sense por, amb il·lusió, somiant en el millor per a tots i totes, fent-ho realitat a les urnes».