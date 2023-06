Gili: «Primer volen acabar amb la nostra identitat i ara volen desmuntar l’autonomia balear des de dins. No ho podem consentir»

El president d’El Pi-Proposta per les Illes Balears, Tolo Gili, ha assegurat que VOX «vol acabar amb l’autonomia balear des de dins les institucions. O ens ajuntam sense cap retret ni mania o ens treuen de ca nostra», ha assegurat el dirigent de la formació després d’escoltar les declaracions de Gabriel Le Senne, nou president del Parlament, que explica que vol recentralitzar les competències autonòmiques.

«Si actualment tenim les llistes d’espera col·lapsades i les gestionam des de les Balears, imaginau si les competències fossin a Madrid… estaríem anys i anys per tenir resposta», ha assegurat Gili.

«Està confirmat que les competències, com més a prop millor. Es gestiona millor des de Balears. No podem tornar ni una sola competència a l’Estat. La Justícia es gestiona des de l’Estat i tot són conflictes perquè no tenen un interlocutor vàlid a les Illes Balears que pugui resoldre els problemes. Així estan, que fa mesos que estan en conflicte», remarca.

Gili ha assenyalat que El Pi és «un partit que neix a les Balears per fer feina per les Illes Balears i millorar la vida de les persones que viuen a les Illes Balears i això és pel que lluitam. Com més a prop estiguin les competències per gestionar millor. És més fàcil resoldre un problema dins ca nostra, que si hem de demanar permís i sol·licitud a l’Estat per canviar una fanal. Tornam 40 anys enrere i això no pot ser».

«Demanam el transpàs de competències de Justícia, de Costes i Litoral així com toca i de totes les que estan establertes a l’Estatut d’Autonomia», diu Gili.

«Desmuntar l’autonomia balear des de dins és el que han votat 62.000 persones. El dubte és si són conscients del seu vot. Tant si la resposta és sí, com si és no, és molt preocupant aquesta societat que s’està conformant. O ens ajuntam sense cap retret ni mania o ens treuen de ca nostra», ha sentenciat.