El conseller-torero del Govern valencià és admirador de Mussolini i proclamà: «Me sent orgullós de ser net dels que varen guanyar la guerra»

El nou conseller-torero del Govern valencià, Vicente Barrera ha mostrat públicament la seva admiració per dictador feixista Benito Mussolini i pel 'Caudillo' Francisco Franco.

En una declaració publicada a les seves xarxes l'agost de 2020, també proclamava el seu orgull per ser fill dels «guanyadors de la guerra»: «me sent orgullós de ser net dels que varen guanyar la guerra» i considera que a vegades es diu com un insult ser guanyador de la guerra, quan ell troba que l'insult és ser perdedor de la guerra.

En un altre deliri, en aquest cas de l'any 2021, el torero Barrera informa que acaba d'adquirir un cavall i que ha 'pensat' quatre possibilitats de nom: «Viriato; Caudillo; Escipión i Duce (se pronuncia Duche)».