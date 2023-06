El PSIB i MÉS signen un acord de governabilitat de l’Ajuntament de Sant Joan

El passat diumenge, els membres de les llistes de MÉS per Sant Joan i del PSIB-PSOE varen arribar a un acord de gestió de l’Ajuntament de Sant Joan per als propers quatre anys. Des dels dos partits s’han mostrat molt satisfets per aquest acord i han declarat que Sant Joan «necessita un govern progressista».

El pacte signat estableix que els primers tres anys de batlia recaurà en les mans del candidat de MÉS per Sant Joan, Richard Thompson, i, el darrer any, passarà a mans de Catalina Perelló, del PSIB-PSOE. Així ho han acordat els diferents membres de les dues agrupacions locals.

Aquest acord també inclou la gestió conjunta de les diferents àrees, encara que la titularitat recaigui damunt un representant d’un partit, es nomenarà un representant dels socis per a dur la cogestió.

Aquest repte s’afronta amb la «màxima il·lusió» per part de les persones que negociaren el pacte, ja que tenen com a objectiu comú «modernitzar» Sant Joan, «dotar-lo dels serveis necessaris i donar-li vida». «També és un pacte amb molta força perquè serà la primera vegada que hi haurà un govern totalment d’esquerres i progressista amb equips de treball renovats per part de les dues forces polítiques», han remarcat.