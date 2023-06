Més per Menorca i Esquerra de Menorca (Sumar) acorden presentar-se en coalició al Senat espanyol

Més per Menorca i Esquerra de Menorca han acordat concórrer en coalició a les eleccions al Senat del 23 de juliol amb les sigles Més per Menorca-Sumar, una vegada s'han vist esgotades les possibilitats «d'arribar a un pacte de totes les forces progressistes de Menorca».

El partit menorquinista lamenta que el PSOE «hagi condicionat l'acord volent imposar candidats clarament de partit i no amb perfils de consens, demostrant així una clara falta de voluntat d'aproximar-se a la resta de partits».

El coordinador de Més per Menorca, Miquel Àngel Maria, ha explicat que «davant un moment on és del tot necessària la unitat de l'esquerra, volem actuar amb responsabilitat i pactar amb les forces polítiques que estiguin disposades a arribar a acords. Per això, ha estat possible ajuntar-nos amb Esquerra de Menorca per presentar-nos en coalició, la qual esperam que rebi el màxim suport de la ciutadania».