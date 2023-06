El PP pacta amb l'extrema dreta a Alcúdia i a Calvià

El Partit Popular, VOX i Unió per Alcúdia han signat aquest divendres l’acord per a governar Alcúdia els propers quatre anys. A les passades eleccions, el PP va ser la formació més votada amb set regidors; VOX va ser la tercera força amb tres regidors i Unió va ser la cinquena amb dos regidors.

Amb aquest pacte, la candidata del PP, Fina Linares, serà investida batlessa el pròxim 17 de juny. A més, ja se sap quines àrees gestionarà cada partit: el PP es quedarà Urbanisme, Hisenda, Obres Pròpies, Personal i l’Empresa Municipal de Serveis; l'extrema dreta s'ocuparà de Policia Local, Protecció Civil, Turisme i Patrimoni; i Unió gestionarà Fires i Mercats, Comerç i Sectors Productius i Serveis Socials i Sanitat.

MÉS per Alcúdia critica Unió

Davant aquesta notícia, des de MÉS per Alcúdia han volgut expressar la seva «tristesa» pel pacte PP-VOX-Unió per Alcúdia.

«La ultradreta més rància arriba al poder del nostre poble, de la mà de la trànsfuga del PSM, Carme Garcia, que no ha tingut miraments en estendre la mà a VOX, tot i que fa uns dies assegurà que no pactaria amb extremistes. Queden clars els interessos de cada un, que passem per damunt dels ideals». Així fan referència al partit Unió per Alcúdia, que ha ha pactat amb PP i VOX.

«L’extrema dreta emblanqueix el seu missatge, de polítiques xenòfobes, racistes i masclistes, i el Partit Popular i Unió per Alcúdia l’han comprat. Però des de Més per Alcúdia sabem que la única forma de frenar el feixisme és combatent-lo, i així ho farem sense descans», han remarcat.

Finalment, han assegurat que faran «la més dura i valenta oposició». Però també han apel·lat a la resta de partits de centre i esquerra del municipi que, «aliens a la seva responsabilitat, han estat capaços de permetre aquesta circumstància abans de cercar acords».

El PP també pacta amb l'extrema dreta a Calvià

Un altre pacte entre el PP i VOX es gesta al municipi de Calvià. Fonts properes asseguren que l'acord de govern del PP amb l'extrema dreta està pràcticament tancat. Cal recordar que a les passades eleccions, el PP va aconseguir 8 regidors que sumats als 5 obtenguts per VOX donarien la majoria absoluta i farien perdre la batlia a Alfonso Rodríguez, del PSIB, després de dues legislatures.

La derrota de les esquerres a Calvià

El PSIB va aconseguir 6.592 vots (12 regidors), MÉS Esquerra 707 vots i Unides Podem 628. Així, MÉS es va quedar a 161 vots de tenir representació i Unides Podem a 241.

Per part seva, Rafel Sedano (MÉS per Calvià) ha explicat que «la suma de les esquerres (recordau, fins a 4 partits) donaven dos regidors i la majoria absoluta a les forces progressistes, però podem veure que els resultats de fa 4 anys al parlament per separat MÉS i UP rondaven els 2.000 vots i a les municipals es perdia 1/3 part».

«Dit això, sempre he defensat arribar a acords, amb generositat i humiltat, com el de MÉS per Calvià i Decide Calvià. Si no va haver candidatura amb Esquerra Unida i Podem fou per una proposta seva innegociable, inassumible: el 5è i com independent», ha remarcat.