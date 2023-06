El 54% dels nostres lectors consideren que Ara Més hauria de confluir amb Sumar i liderar una candidatura unitària de l'esquerra de cara al 23J

Majoria ajustada, però clara. El 54,89% dels nostres lectors consideren Ara Més hauria de «confluir amb Sumar i liderar una candidatura unitària de l'esquerra» de cara a les eleccions espanyoles del 23 de juliol.

Per contra, el 34,51% dels nostres lectors consideren que Ara Més hauria de «presentar-se amb El Pi i aglutinar tot el vot del sobiranisme illenc». No obstant això, només el 10,6% considera que la coalició ecosobiranista hauria de «presentar-se en solitari i intentar aconseguir uns bons resultats».

Després dels mals resultats de l'esquerra en el conjunt de l'Estat espanyol a les eleccions del 28M, Pedro Sánchez, president del Govern espanyol, ha decidit convocar eleccions generals. Una cita que s'espera molt disputada donada l'actual tendència reaccionària i d'extrema dreta que han mostrat els resultats dels comicis de maig.

Queda poc temps i un dels focus mediàtics està dirigit als partits que conformen l'espai a l'esquerra del PSOE. Els mals resultats d'Unidas Podemos arreu de l'Estat ha evidenciat la necessitat d'arribar a un acord amb el projecte Sumar de Yolanda Díaz de cara a aglutinar tot l'espai de l'esquerra alternativa. Esquerra Unida, Más País, Compromís i els Comuns, entre altres partits, ja han confirmat la seva voluntat de confluir en el projecte de Díaz.

En clau balear, fa dies que Ara Més, l'agrupació electoral conformada per MÉS per Mallorca, Més per Menorca i Ara Eivissa, manté contactes de negociació per confluir en el projecte Sumar. Està previst que divendres es tanqui l'acord definitiu que implicaria el lideratge ecosobiranista del projecte. Cal recordar que MÉS per Mallorca i Més per Menorca sumen un total de 6 diputats en els comicis celebrats el 28M i són les tres forces més arrelades a tot el territori illenc.

A falta de confirmar-se, tot sembla apuntar que Vicenç Vidal, fins ara senador autonòmic per MÉS, seria qui lideraria la candidatura. Vidal té experiència en la política de Madrid i té molt de contacte amb la resta de forces que constitueixen l'espai ample de Sumar. Així, de les opinions dels nostres lectors, se'n desprèn que la majoria estan a favor d'aquesta confluència de l'ecosobiranisme en un front ample de l'esquerra a l'Estat espanyol.