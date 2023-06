Bildu demanaria una «nova vertebració territorial dins una Espanya plurinacional» a canvi del suport a Sánchez

El coordinador general d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha ofert aquest diumenge una valoració sobre el present i futur electoral tant al País Basc com a l'Estat espanyol. En essència, creu que Pedro Sánchez «pot guanyar» les eleccions generals del 23 de juliol.

Respecte a un possible suport de la coalició a la seva investidura, assegura s'hauria de parlar «amb molta serenitat que Espanya és un Estat plurinacional i repensar la vertebració territorial». Otegi reflexiona també sobre l'independentisme i, després de negar que hagin relegat aquest tema, afirma que l'independentisme «necessita ser al govern i demostrar que governa per a tothom». Al seu judici, això permetrà que la «gent abraci el projecte independentista de manera majoritària».

Davant els potencials rivals més propers, Otegui afirma que «no tenen gens de por» que part del seu vot vagi a Sumar i creu que en les eleccions del 28M han crescut més per la part del Partit Nacionalista Basc que per la de Podemos. Així, creu que part del seu electorat recent ve dels sectors nacionalistes desencantats amb el PNB, que no votants tradicionals d'esquerra espanyola.