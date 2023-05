La CUP-Crida per Palma fa la Segona Besada Col·lectiva pels drets LGTBI+ davant la seu de VOX

Aquest dijous, 25 de maig, una vintena de persones s’han congregat davant la seu de VOX a Palma per tal de participar de la Segona Besada Col·lectiva pels drets LGTBI+ convocada per la CUP-Crida per Palma.

Fa quatre anys, durant la campanya a les eleccions municipals de 2019, la Crida per Palma convocà la primera i enguany la formació n'ha seguit l'estela. «Som aquí per demostrar que no tenim por, plantarem cara a l’extrema dreta a les institucions i al carrer», ha afirmat Sara Barceló, segona candidata de la llista electoral de la CUP-Crida per Palma.

La besada ha transcorregut amb normalitat i s’han pogut escoltar càntics contra l'LGTBIfòbia i contra el feixisme. «Hem escollit la seu de VOX perquè representen el masclisme, el racisme i la LGTBIfòbia, perquè encarnen el retorn al passat. Hem vengut per dir-los que contra el seu odi ens hi trobaran de cara amb el nostre amor i la nostra diversitat», ha explicat Barceló.

Durant l’acte, la portaveu de la CUP-Crida per Palma, Sara Barceló, ha presentat algunes de les propostes que estan incorporades en el programa LGTBI+ de la candidatura municipalista i rupturista. En aquest sentit, Barceló ha assenyalat que la CUP-Crida per Palma «impulsarà una regidoria de polítiques feministes i pels drets LGTBIQ+, una quota mínima de contractació pública per una inclusió laboral real del col·lectiu LGTBIQ+ i un protocol de prevenció d’agressions masclistes i LGBTI-fòbiques, entre d’altres mesures encaminades a avançar en la construcció d’una societat transversalment feminista i des de la perspectiva LGTBIQ+».

Aquesta besada col·lectiva s'ha dut a terme després que, aquest dijous al matí, la formació groga reivindiqués l'esbucament del monòlit de la Feixina en una acció dedicada a la memòria històrica, «plantejant així una diada de proposta antifeixista», en paraules de la mateixa Barceló.