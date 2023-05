Les candidatures municipalistes i rupturistes de Mallorca es reuneixen a Sencelles

A pocs dies de les eleccions municipals, Sencelles ha estat l'escenari d'una trobada entre persones de la CUP-Crida per Palma, de Volem Sencelles, d'Alternativa per Santa Maria. Les tres candidatures manifesten molts punts en comú i la voluntat d'anar amb força a les urnes.



A la trobada, a la qual també assistí Aina Comas Delgado, regidora d'Alternativa per Artà, es tractaren temes diversos. Destacà la qüestió de la participació ciutadana, defensada per les tres candidatures com una eina «per a una transició des de la democràcia representativa a la democràcia participativa».

Els assistents també valoraren els diferents reptes de la política municipalista, i constataren les diferents realitats presents als municipis de Mallorca. Es reafirmaren en la necessitat de mantenir «espais de diàleg i posada en comú», i de desenvolupar un horitzó compartit de «superació del capitalisme des dels municipis».