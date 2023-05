La Policia Local identifica activistes per desplegar una estelada gegant durant una acció de la CUP-Crida per Palma

Aquest dimarts de matí la formació municipalista CUP-Crida per Palma ha dut a terme una acció davant la Seu per reivindicar l'alliberament nacional, que ha consistit a desplegar una estelada gegant a la murada.

Cap al final de l'acció, han fet acte de presència diversos agents de la Policia Local de Palma, que han identificat algunes de les activistes. La formació ha rebutjat l'actuació, qualificant-la d'un «atac a la llibertat d'expressió per part de l'Ajuntament».

Jero Bonnín, primera a llistes, ha reivindicat «la construcció d'un estat propi que ens permeti a Palma, a Mallorca, i al conjunt dels Països Catalans, poder dur a terme les polítiques de transformació social que necessitam».

El portaveu de la formació, Jonàs Páez, ha subratllat algunes de les propostes més rellevants de la formació com ara declarar Felip VI com a persona non grata a Palma, la municipalització de Marivent, l'eliminació de simbologia espanyolista dels carrers de Palma o la creació de diversos espais de coordinació i diàleg entre municipis sobiranistes a Mallorca i al conjunt dels Països Catalans.

Amb aquest acte de campanya la formació s'ha autodefinit «desacomplexadament independentista» i amb la voluntat de fer de Palma una ciutat «activa en el procés d'alliberament del nostre poble i solidària amb el món».

𝘿𝙚𝙨𝙖𝙘𝙤𝙢𝙥𝙡𝙚𝙭𝙖𝙙𝙖𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙞𝙣𝙙𝙚𝙥𝙚𝙣𝙙𝙚𝙣𝙩𝙞𝙨𝙩𝙚𝙨!



Desplegam una estelada gegant a un lloc emblemàtic de la nostra ciutat.



Per una #Palma sense simbologia espanyolista, activa al procés d'alliberament del nostre poble i solidària amb el món. #UnNouCamí pic.twitter.com/jg3LHirnt3 — CUP-Crida per Palma (@cup_palma) May 23, 2023