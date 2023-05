Organitzen una besada col·lectiva pels drets LGTBIQ+ davant la seu de VOX a Palma

Aquest dijous, 25 de maig, a les 18.30 hores, la CUP-Crida per Palma ha organitzat la II besada col·lectiva pels drets LGTBIQ+ davant la seu del partit d'extrema dreta VOX a Palma: «Vine a besar-te i porta totes les banderes del col·lectiu. Contra el seu odi el nostre amor!».

Cal recordar que al maig del 2019 varen dur a terme la primera edició d'aquesta acció i desenes de persones varen acudir davant la seu de VOX per a «demostrar que no tenim por, plantarem cara a l'extrema dreta a les institucions i al carrer, no passaran».

La besada va transcórrer amb normalitat i s'hi varen fer càntics contra l'LGTBIfòbia i contra el feixisme. «Hem escollit la seu de VOX perquè representen el masclisme, el racisme i la LGTBIfòbia, perquè encarnen el retorn al passat. També hem vengut a dir-los que no volem normalitzar que el feixisme sense caretes es passegi impunement per les nostres institucions», varen remarcar.