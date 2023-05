Unides Podem denuncia la «impunitat» amb què l’extrema dreta destrueix materials electorals i amenaça els voluntaris

La coalició Unides Podem (Esquerra Unida i Podem) s'ha vist obligada a denunciar públicament els nombrosos atacs que reben tant les persones que, voluntàriament, munten taules informatives pels diferents municipis i barris de les Balears, com tota la seva publicitat electoral (cartells en plafons públics autoritzats, pancartes situades a la via pública…). A una setmana de la jornada de votació, el nombre d’inicidents registrats per la coalició és alarmant, «ja que mai en la seva història s’havien registrat tants atacs, tant diversos i amb un to tan violent».

Tot i que sempre hem vist com alguns cartells o pancartes col·locades en espais públics i autoritzats són vandalitzats, la campanya d’enguany, per a les eleccions del 28 de maig, està «rebent un autèntic cúmul d’agressions a pràcticament tots els municipis als quals es presenta la formació», apunten.

Només donar el sus a la campanya, el passat dia 12 de maig, Unides Podem ja va veure arrabassats tots els cartells col·locats a Capdepera. A Inca, més del cinquanta per cent de tots els cartells i pancartes col·locades varen ser arrencades; a Son Sardina, una de les principals pancartes ha estat pintada amb esprai (amb el lema 'Viva Vox'); a Palma, diversos barris han hagut de reposar els materials, alguns d’ells més d’un pic en una setmana.

Reflexió enllà del moment electoral: al poble som molts els antifeixistes, pilar bàsic de l'Assemblea. Però és evident q el feixisme emmascarat s'estén arreu. Les urnes no basten x fer real el ''no passaran'', és la batalla ideològica diària i l'organització antifeixista local. https://t.co/uLpEWRoQeL — Assemblea Popular de Son Sardina i sa Garriga (@procespobleviu) May 22, 2023

A banda dels atacs soferts a tots els materials, també les taules informatives han sofert violència verbal, amb insults i amenaces constants cap als voluntaris que, a diari, munten paradetes i reparteixen materials a la via pública, lamenta Unides Podem.

Des de la coalició asseguren que elaboren un informe per a emprendre possibles accions legals, contra les persones reconegudes i de les quals es tenen proves, ja que la major part dels atacs s’han duit a terme amb nocturnitat i, a banda de les pintades a favor de l’extrema dreta, no es té cap indici sobre la seva autoria.

Finalment, fan una crida a tota la ciutadania «perquè la violència i les pràctiques intimidatòries no ennigulin la democràcia i la participació»: «Votar és un dret fonamental de les persones per a prendre part en processos públics de presa de decisions i manifestar-hi la seva voluntat. Aquest dret que no només s’ha de veure respectat el dia dels comicis, sinó durant tota la campanya electoral i el joc brut i les pràctiques antidemocràtiques no poden tenir cabuda».