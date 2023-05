La CUP-Crida per Palma fa el seu acte central de campanya i es reivindica com a «l'alternativa anticapitalista»

L'acte central de la CUP-Crida per Palma celebrat aquest dissabte ha posat en relleu, en paraules de Maria Gelabert, «la necessitat de bastir una alternativa popular a la política de maquillatge del pacte de progrés», sobretot, com ha comentat Guillem Agulló, «reivindicant la llibertat dels pobles i els drets dels treballadors». A les candidates municipals Maria Gelabert, Sara Barceló i Jerònia Bonnín les han acompanyades Guillem Agulló, Albert Botran i David Fernández.

Els parlaments, que han començat girant la mirada al passat, han bastit una «lectura crítica de l'actualitat social i política» i han posat sobre la taula «les propostes de treball de la candidatura».

Entre projeccions de vídeo i aplaudiments emotius del públic, Albert Botran, diputat de la CUP al Congrés espanyol, ha reivindicat la voluntat de «tornar la política a la seva vertadera essència, que és el poder en mans del poble».

Davant de la proposta, la segona candidata a l'Ajuntament de Palma, Sara Barceló, ha apel·lat a l'orgull de Ciutat i a la necessitat de revertir «la turistificació i les polítiques neoliberals que li han robat l'ànima».

No hi han faltat les cites a grans escriptors, com és el cas de Montserrat Roig, que ha estat present en els parlaments a través de les paraules de David Fernández, quan ha parlat de la gent que es compromet en els moments difícils i del paper de la democràcia que «no comença al parlament, sinó que hi acaba».

Jerònia Bonnín, alcaldable a l'Ajuntament de Palma per la CUP-Crida per Palma ha reafirmat aquesta idea i, parafrasejant el vídeo de campanya, ha deixat clar que «lluitarem des de les institucions el que sempre hem lluitat als carrers i seguirem lluitant als carrers allò que no ens deixin guanyar a les institucions».