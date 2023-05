Cabrera: «El Pi reduirà burocràcia i paperassa innecessària quan arribi a les diferents institucions»

Els candidats d’El Pi-Proposta per les Illes Balears a l’Ajuntament de Palma, Carles Cabrera i Coloma Bover, han demanat celeritat en els tràmits administratius de les diferents institucions: «Si El Pi governa a l’Ajuntament de Palma, al Consell o al Govern, reduirà la burocràcia administrativa i la paperassa».

El candidat a Cort ha explicat que el Consell «es caracteritza per la seva lentitud com també passa a altres ajuntaments de les Illes. Però la gota ja fa vessar la copa quan parlam de l’Ajuntament de Palma. No pot ser que hagis d’esperar un any per a un gual, que les llicències d’obra estiguin més de sis mesos com marca la llei… entre d’altres». Cabrera ha assegurat que El Pi «defensa una reducció de tota la burocràcia. No pot ser que degut a la COVID hi hagi una excusa perquè l’administració no estigui al servei del ciutadà i sigui el ciutadà qui estigui al servei de l’administració».

«Palma és una ciutat que ha crescut moltíssim en els darrers anys i aquest Ajuntament s’ha convertit en una maquinària monstruosa que li costa molt avançar en el seu camí. Per tant, tot el que sigui paperassa innecessària amb El Pi s’acabarà», ha explicat Cabrera.

Per la seva part, la número de Palma, Coloma Bover, ha explicat que «els tècnics fan el que poden i s’han de cercar fórmules per intentar agilitzar aquesta burocràcia, ja sigui augmentar plantilles, fer declaracions responsables… d’alguna manera s’han d’agilitzar tots els departaments de l’Ajuntament de Palma i la resta d’institucions».