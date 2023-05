Més de 200 persones de la societat civil fan una crida a votar Neus Truyol com a batlessa de Palma

MÉS-Estimam Palma ha fet aquest dijous a la plaça Llorenç Bisbal un acte de suport a la candidata de la formació a la batlia de Palma. L’acte ha servit per a presentar la llista de més de 200 persones que ha signat el manifest 'Neus Truyol, batlessa per a una Palma valenta'. El text fa una crida a votar a la candidata de la formació ecosobiranista a les eleccions municipals del 28 de maig.

Entre els signants hi ha gent del món de la política, com el candidat de Compromís a la Generalitat Valenciana, Joan Baldoví; el diputat de MÁS País al Congrés, Íñigo Errejón; la diputada de MÁS País al Congrés, Inés Sabanés; l’exeurodiputat i exconseller d’Exteriors de la Generalitat de Catalunya, Raül Romeva; l’exregidora a Cort i docent Aurora Jhardi; i el candidat a la presidència de Canàries per Drago, Alberto Rodríguez. També hi ha membres dels moviments socials, com l’advocada Francisca Mas; el cooperant i mediador intercultural Justin Kashara; l’activista veïnal Toñi Fernández; i el periodista Ferran Aguiló. A més, el món cultural està representant, entre d’altres, per l’escriptor Sebastià Alzamora, la investigadora Pilar Arnau, l’escriptor Guillem Frontera, el cineasta Luis Ortas, la coreògrafa Maria Antònia Oliver, la pintora Alícia Llabrés, el músic Toni Cuenca i l’actriu Esther López. Per últim, donen suport a la candidata diferents professors universitaris, com el professor d’Història de la UIB David Ginard, la professora de Treball Social de la UIB Nanda Caro, el professor de la Universitat de Glasgow, Guillem Colom, la professora d’Història de l’Art de la UIB, Catalina Cantarellas, i el professor de Filologia Catalana de la UIB Gabriel Ensenyat.

Els signants del manifest demanen el vot per a Neus Truyol, ja que consideren que farà feina amb un «compromís total» per a resoldre problemàtiques com l’accés a l’habitatge, la pobresa i la desigualtat, la massificació turística, la colonització de l’espai públic per part del vehicle privat o el canvi climàtic.

A banda de Neus Truyol, l’acte ha comptat amb la participació de Lluís Apesteguia, Miquel Àngel Contreras, Kika Coll, Felip Munar, Antoni Verger, Fina Santiago i Antoni Noguera. Tots i cadascun d’ells han parlat de la candidata a batlessa, tant des del vessant humà com polític. De fet, durant l’acte també s’han pogut veure uns vídeos on familiars i amics de Truyol han explicat perquè s’ha de convertir en la propera batlessa de Palma.

Truyol ha animat els assistents a difondre el missatge i a demanar el vot per a MÉS: «Sortiu als carrers i explicau que aquesta ciutat, Palma, és una ciutat per a tots. Explicau que hi ha gent que pensa en la majoria, que pensa en les persones que viuen aquí tot l’any i que hi volen viure dignament».

«El manifest reivindica la Palma orgullosa tant de les seves arrels i de la seva llengua i cultura com de la seva diversitat i de les seves lluites per les llibertats i pels drets socials. Fa una crida a continuar la feina de transformació social iniciada el 2015, que s’ha concretat en mesures pioneres, com la limitació del lloguer turístic i dels hotels a la ciutat, l’augment de les ajudes socials o l’aprovació d’un Pla General que limita el creixement i impulsa la construcció d’habitatges socials. I recorda que moltes d’aquestes polítiques

han estat impulsades, des de la valentia, per Neus Truyol, que ha resistit les pressions i les denúncies dels poders fàctics i ha demostrat que el seu únic compromís és amb la ciutat i amb la seva gent», han explicat.

L’acte ha finalitzat amb l’actuació musical de DJ MallorcaQueen.