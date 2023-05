Unides Podem vol crear un centre LGTBI+ a l'espai de Flassaders de Palma

Unides Podem vol crear un centre LGTBI+ a l'espai Flassaders de Palma. Així ho ha anunciat aquest dimecres la seva candidata a la batlia de Palma, Lucía Muñoz, qui ha remarcat que ha de servir d'espai de trobada per a les persones LGTBI+, «per a la reunió, l'organització o la celebració». Muñoz ha assegurat que es tracta d'una demanda per part dels col·lectius «des de fa temps, a la qual hem de donar resposta com més aviat millor, i per això el nostre compromís perquè sigui una realitat la propera legislatura».

Aquest dimecres, 17 de maig, és el Dia Internacional contra l'LGBTIfòbia, i Muñoz ha afirmat que «commemoram la lluita del col·lectiu contra l'odi, però sobretot celebram i reivindicam el seu dret a tenir vides dignes i felices, en igualtat de condicions». Així, ha dit, «proposam tot al contrari al partit de l'odi, que vol eliminar la regidoria de Jusíticia Social, LGTBI i Feminisme».

Així mateix, la candidata a la batlia de Cort ha assegurat que «gràcies a les persones LGBTI+ i a la seva lluita pels seus drets, i especialment per l'empenta sense descans que han donat a la Llei Trans, Espanya ha pujat set llocs i ocupa la quarta posició al rànquing de països més respectuosos amb els drets LGTBI+, segons l'Índex Arc Iris».

Finalment, Muñoz ha remarcat que des de la coalició volen «cuidar la diversitat de la nostra ciutat, que Palma sigui una ciutat on totes les persones puguin ser qui són sense por». I per això, ha conclòs, «necessitam més espais de trobada».