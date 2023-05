[VÍDEO] Compromís demana al Senat espanyol que els senyals viaris puguin retolar-se només en català

Aquest dimecres, el ple del Senat espanyol debatrà una Proposició de Llei presentada pel portaveu del partit valencianista Compromís, Carles Mulet, per a modificar la legislació actual que impedeix que la retolació viària sigui només en una llengua oficial diferent del castellà.

La Llei de modificació del Reial decret legislatiu 6/2015, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària diu en l’article 56 que «les indicacions escrites que s’incloguin o acompanyin els panells de senyalització de les vies públiques i inscripcions figuraran en idioma castellà i, a més, en la llengua oficial de la Comunitat autònoma reconeguda en el respectiu estatut d’autonomia, quan el senyal estigui ubicat en l’àmbit de la dita comunitat». No obstant això, per a Compromís aquest text hauria de dir: «Les indicacions escrites que s’incloguin o acompanyin els panells de senyalització de les vies públiques i inscripcions figuraran en idioma castellà o en la llengua oficial de la Comunitat autònoma reconeguda en el respectiu estatut d’autonomia».

La proposta de modificació de la llei va sorgir quan el 2018 al municipi de Bellreguard (la Safor) el propietari d’un vehicle que havia estat retirat per la grua per haver aparcat al costat d’un carrer on està prohibit fer-ho en any parell va demanar la devolució de les taxes de la grua i va al·legar que no entenia el català. Així ho explica el Diari La Veu.

