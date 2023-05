La CUP-Crida per Palma aposta per la conversió del centre de la ciutat en zona de vianants

La segona acció de campanya de la CUP-Crida per Palma s'ha desenvolupat aquest dilluns migdia a la plaça Sant Francesc. Diverses pilotes, guixos, bancs i cadires han format part de l'escenificació d'una de les propostes centrals de la candidatura en matèria d'urbanisme: la reducció dràstica del vehicle privat.

En les seves declaracions, el partit ha denunciat «la manca de mesures restrictives en l'ús del vehicle privat, l'ínfim augment de línies i freqüències a la xarxa de transport públic i la falta de límits en la circulació dels cotxes de lloguer». D'altra banda, posen en relleu «la ineficàcia de la creació de zones per a vianants, com l'eix Nuredunna, si no van acompanyades de normatives per la regulació d'usos i limitació dels preus de l'habitatge».

Els candidats a la llista municipal han manifestat la seva intenció d'augmentar el nombre d'eixos viaris exclusius per a vianants, tot i que consideren necessària «una mirada de classe que el govern del PSIB, PODEM i MÉS no té». Argumenten que aquesta mesura necessita anar lligada a «limitacions de preus de l'habitatge i regulació d'usos per impedir que es gentrifiqui la zona on es fa l'actuació».