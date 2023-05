Neus Truyol es compromet a fer de Palma una ciutat «feminista i respectuosa amb la diversitat»

MÉS-Estimam Palma ha fet aquest dimarts horabaixa, a l'Espai Taca, l’acte 'Una ciutat per a totes', que ha servit per debatre sobre les accions amb què pretenen «convertir Palma en una ciutat feminista». La formació ecosobiranista ha recollit les propostes exposades des de diferents perspectives per dones d’àmbits socials diversos.

L’activitat ha consistit en un diàleg amb la participació de Neus Truyol, candidata de MÉS-Estimam Palma a la batlia de Palma; de Clara Ferragut, jove de Palma i professional d’atenció a les violències masclistes; de Maria Francisca Simonet, que ha estat en diferents moviments socials i és membre d’Attac; de Belén Álvarez, veïnada del barri de Canamunt; de Tina Codina, veïnada de Palma i treballadora cultural; de Sofía Flores, veïnada de Palma i membre del col·lectiu LGTBI+; i de Toñi Fernández, feminista i ciutadana activista.

La candidata de MÉS-Estimam Palma, Neus Truyol, s’ha compromès a fer de Palma una ciutat feminista: «La propera legislatura posarem en marxa accions per incloure la perspectiva del feminisme i de la diversitat en totes les àrees municipals».

«També utilitzarem l’urbanisme per augmentar els elements que humanitzen la ciutat i que ajuden a les persones a relacionar-se entre elles, un punt clau en l’impuls d’una Palma feminista. Es tracta de garantir que les cures també es puguin fer a l'espai públic, amb més bancs i zones d'ombra, espais de lactància i l’ampliació de zones per a vianants. Facilitarem espais de trobada veïnal», ha afirmat Truyol.

Per últim, la candidata a la batlia de Palma ha assegurat que «promourem, entre el teixit empresarial de l’oci nocturn i recreatiu, protocols d’actuació, de prevenció i de resposta davant les violències masclistes i LGTBIfòbiques dins els seus establiments, tot promovent la responsabilitat empresarial. Volem que el sector de l’oci es comprometi en crear espais segurs per a totes les dones i per al col·lectiu LGTBI+».