Més per Menorca proposa la creació d'un fons de capital públic per a finançar empreses dels sectors claus

El candidat de Més per Menorca a la Presidència del Consell Insular, Josep Juaneda, ha exposat aquest dijous una de les propostes clau que vol desenvolupar amb l'objectiu de diversificar l'economia de l'illa.

L'economia menorquina és una economia depenent gairebé de forma exclusiva del turisme. Per això, Juaneda ha explicat que «aquesta excessiva dependència del turisme ens fa dèbils i ens empobreix. La mostra és que fa vint anys les Illes Balears rebien molts menys turistes i eren la segona comunitat autònoma en PIB per càpita, i actualment són la novena».

Per açò, el candidat menorquinista ha reivindicat que «calen mesures concretes i inversions des del sector públic per estimular altres sectors diferents del turisme per fer possible aquesta diversificació econòmica». Juaneda ha exposat que des de Més per Menorca proposen crear un fons de capital risc públic per a «finançar i afavorir la creació d'empreses en sectors clau com el de les noves tecnologies, industrial, cultural i primari».

Juaneda ha afirmat que «gràcies al fons de capital públic, empreses petites o acabades de crear podran accedir a finançament sense haver de demanar crèdit al banc». El candidat menorquinista destaca que «aquesta és una mesura pensada també per afavorir el retorn del talent menorquí a l'illa, és a dir, perquè aquells joves menorquins que s'han format a fora puguin tenir oportunitats de futur i crear el seu projecte empresarial i de vida a Menorca».

A més, Juaneda també ha recordat que aquesta és una proposta que «ja hem defensat en el Parlament durant aquests darrers quatre anys, però el PSOE no ha tingut la capacitat o la valentia de posar-la en marxa» i ha advertit que «tots els partits parlaran de diversificar l'economia de Menorca durant aquesta campanya electoral, però només nosaltres explicam com ho farem amb propostes concretes, realistes i ambicioses».