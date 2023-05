Neus Truyol: «La decisió judicial ens referma en la nostra voluntat de fer política valenta per solucionar problemes històrics de Palma»

La candidata de MÉS per Palma a la batlia de Palma, Neus Truyol, ha conegut aquest dimecres la resolució de l'Audiència provincial de justícia que ha dictat un sobreseïment lliure, és a dir, una sentència absolutòria per a les cinc persones implicades. La resolució és «clara, contundent i demolidora», han remarcat. Així, els responsables municipals varen fer tot el que estava a les seves mans per acabar amb els vessaments d'aigües fecals a la mar, per responsabilitat ambiental i social.

De fet, va ser Truyol la primera responsable política que va fer tancar les platges pels vessaments d’aigües fecals, i la que va iniciar les obres per a acabar amb un problema històric que afectava l'ecosistema marí i la salut pública dels veïnats que nedaven a la platja de Palma i al Molinar durant dècades.

Truyol, que des del primer moment va defensar la seva innocència, ha conegut la notícia al seu domicili particular. Posteriorment ha explicat als mitjans que «avui és un dia d’alegria i d’alleujament tant per a mi com per a la meva família i la gent que m’estima».

Des del punt de vista polític, Truyol ha explicat que «la decisió judicial ens referma en la nostra voluntat de fer política valenta per solucionar problemes històrics d'aquesta ciutat. Estic en política per estar al costat de la gent i per seguir construint una Palma més verda, sostenible i propera. Aquest és el meu compromís i el dels meus companys de MÉS per Palma i MÉS per Mallorca».

Per la seva banda, el candidat a la presidència del Govern per MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, també ha fet una valoració política de la decisió judicial: «Des de MÉS per Mallorca volem aprofitar l'arxivament de la causa judicial contra Neus Truyol i el seu equip per enviar un missatge a la dreta i a alguns poders econòmics: no ens aturarem davant ningú i continuarem defensant els interessos del medi ambient d'aquesta terra i de la seva gent».