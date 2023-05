El PSIB anuncia l’impuls del Centre de Formació i Innovació d’FP per fomentar la col·laboració amb les empreses

El secretari d’idees i projecte polític del PSIB i número 2 a la candidatura al Parlament, Iago Negueruela, ha anunciat que el seu partit a impulsarà, si governa, el Centre de Formació i Innovació d’FP. Segons han informat, aquest centra tendria per objectiu «augmentar el nombre de convenis de col·laboració signats amb les empreses».

Negueruela ha afegit que «es crearà un programa de formació del professorat d’FP que permeti l’actualització i ampliació dels seus coneixements». Aquest anunci ho ha fet a la presentació dels Programes Electorals dels diferents partits polítics per a les eleccions del 28 de maig a un acte organitzat per CAEB.

Negueruela també ha aprofitat la seva intervenció per destacar «la gran necessitat de fer un gran pacte per l’habitatge, especialment pensat per a les treballadores i treballadors de les Balears». Alhora, ha recordat la proposta del PSIB de crear una empresa pública de gestió del sòl «per agilitzar els tràmits i garantir que les administracions de Balears tinguin sòl a la seva disposició»