Consell de la República: «Només a través de la República Catalana podrem construir un país socialment just i econòmicament avançat»

El Govern del Consell de la República ha fet públic un manifest oficial amb motiu de l'1 de maig, dia Internacional del Treball. Aquest és el contingut íntegre de la declaració:

«L’independentisme català treballa per assolir un Estat en forma de República per raons històriques, culturals, però, principalment ho fa per assolir el benestar de tota la ciutadania.

Tot i l’esforç que realitzen diàriament els treballadors, les treballadores i les empreses, ens trobem amb unes dades d’ocupació i d’atur molt allunyades de la mitjana de la Unió Europea; com també ho estan els salaris, les pensions i la major part dels serveis socials com la sanitat o l’habitatge entre els més rellevants.

La pujada de preus i de tipus d’interès agreuja la situació de les famílies i també la de moltes empreses, especialment en el sector agrari, on la nostra pagesia, a més, ha de fer front a una sequera persistent que posa en risc la seva supervivència.

En el conjunt dels Països Catalans ens cal treballar, des de tots els fronts, per a aconseguir salaris i pensions dignes, igualtat d’oportunitats, plena ocupació, flexibilitat en el temps de treball, conciliació de la vida personal i laboral i racionalització dels horaris, però també per poder disposar d’habitatges assequibles, un sistema sanitari que funcioni, amb els serveis i els professionals necessaris, sense llistes d’espera, i una xarxa autèntica de protecció social.

En l’àmbit més estrictament laboral necessitem un marc propi de relacions laborals, basat en el diàleg, l’acord i la resolució extrajudicial dels conflictes, però també en una normativa que vetlli per les condicions de treball i la salut laboral i garanteixi l’efectiva responsabilitat social de les empreses i la seva productivitat.

A un nivell més macroeconòmic, ens cal poder disposar d’un model més diversificat, on la indústria recuperi protagonisme i les activitats agràries i ramaderes se sentin protegides a l’hora que contribueixen a combatre el despoblament de moltes comarques, el risc d’incendis i potencien el consum de proximitat. Un país d’emprenedors i emprenedores, que fomentin l’economia del coneixement i la social.

La situació actual no és la desitjada i, a més, ens cal afrontar reptes nous en l’àmbit del desenvolupament sostenible, com ara combatre els efectes del canvi climàtic i impulsar la digitalització evitant bretxes en la ciutadania.

Volem una República catalana que aposti per totes les formes de democràcia en el treball: des de la participació dels treballadors en les empreses i les diferents formes de cogestió a l’economia social. Volem que la Catalunya independent avanci i aprofundeixi per aquest camí, que les societats més prosperes i alhora cohesionades d’Europa han seguit durant dècades i que ha estat la clau del seu progrés econòmic i del seu nivell superior d’igualtat social.

Per assolir tots aquests objectius ens és del tot imprescindible donar compliment al mandat de l’1-O, per disposar d’un Estat independent que prioritzi el benestar de tota la ciutadania i consideri immoral la riquesa material obtinguda a costa de la dignitat de les persones i de la sostenibilitat del medi ambient.

Estem convençuts que només a través de la República Catalana podrem construir un país socialment just i econòmicament avançat».