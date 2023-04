Juaneda: «Fa 45 anys que els diputats del PP i del PSOE a Madrid voten pressuposts que castiguen sistemàticament els ciutadans de Menorca i de les Illes Balears»

Aquest dijous, més d’un centenar de persones han assistit a la conferència política del candidat de Més per Menorca a la Presidència del Consell Insular, Josep Juaneda, celebrada a l’Ateneu de Maó.

El candidat menorquinista s’ha adreçat al públic per a exposar un total de deu compromisos que són el full de ruta que vol desenvolupar des de la Presidència del Consell Insular.

Per a començar, Juaneda ha reivindicat que l’habitatge «torni a ser una política pública i no només deixar-ho en mans del mercat. L’habitatge és un dret, no un negoci».

En matèria d’energia, el candidat ha afirmat que «el món no s’està prenent seriosament la crisi climàtica: Menorca ha de tenir energia feta a Menorca. Renovable, neta i barata».

Sobre la massificació turística, Juaneda ha lamentat que «el model basat en rebre molts milions de visitants és un model del passat, la quantitat no assegura riquesa. En turisme hem de començar un procés de decreixement, gradual, però constant».

En matèria d’educació, Juaneda ha destcat que «ha de ser l’eix prioritari de l’acció de govern» i ha assegurat que «incrementarem el nombre de mestres i professorat, multiplicarem l’oferta de Formació professional, doblarem les beques per estudiar fora».

Juaneda també ha parlat de finançament i ha destacat que «els impostos que pagam han de cobrir les necessitats fonamentals: diversificar l’economia, superar el monocultiu turístic, educació, sanitat i habitatge com a serveis públics que funcionin, i impulsar un nou model energètic. Necessitam un finançament adequat». El candidat també ha retret que «fa 45 anys que els diputats del PP i del PSOE a Madrid voten pressuposts que castiguen sistemàticament els ciutadans de Menorca i de les Illes Balears. Només pactarem amb aquells partits que es comprometin a millorar el finançament de Menorca. Tant a Mallorca com a Madrid».

El candidat ecosobiranista ha recordat que «les nostres idees han guanyat sempre: avui tenim camí de cavalls, xarxa pública d’escoletes, PTI o Llei Reserva de Biosfera. Hem estat pioners en moltes iniciatives i ens hem avançat als temps. Les propostes que he presentat avui també les aconseguirem. Em motiva més el futur que la feina que hem fet fins ara. I és que el millor està per arribar. El futur de Menorca exigeix impulsar altres sectors econòmics que no siguin el turisme, pel dret de l’habitatge i per les energies renovables».

Per a acabar, Juaneda ha revelat el primer que farà quan arribi a la Presidència del Consell Insular: «Quan sigui president m’asseuré amb tots els partits polítics, oposició inclosa, per arribar a acords». El candidat vol crear el Pacte de Llatzeret, segons diu, «un consens sobre els punts bàsics com a societat. Malgrat les diferències, sabré sumar en allò que estam d’acord. Vull ser el president de tots els menorquins i menorquines».