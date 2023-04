Unides Podem aposta perquè els creueristes paguin un impost

La candidata al Parlament d'Unides Podem Menorca, Cristina Gómez, s'ha mostrat partidària de cobrar un impost a cada turista que arribi en creuer per l'impacte que genera per al territori l'arribada dels grans vaixells a les Illes.

Gómez considera que els efectes de l'atracament de centenars de creuers «provoca l'augment de les emissions contaminants, a més d'un enorme consum d'aigua i energia» Per aquest motiu, la candidata d'UP veuria amb bons ulls que el gravamen ho compensés econòmicament.

«En el cas de Menorca l'impacte encara és major, i cal recordar que venim d'una última temporada on els municipis del llevant de l'illa han fet crides per la manca d'aigua. Precisament, els doblers que deixaria el turisme de creuers podria destinar-se a accions o inversions relacionades a la gestió de l'aigua», ha remarcat.

D'altra banda, Cristina Gómez ha recordat que alguns creuers que han atracat a les Balears contaminen l'equivalent a 19.000 cotxes. «Cal exigir a les navilieres que deixin enrere el fuel i que apostin per sistemes més sostenibles. S'ha constatat l'afectació del renou que generen els bucs al corredor de cetacis del nord de Menorca, ocasionant que aquests animals canviïn d'itineraris i zones de cria. Els creuers són importants per a l'economia, però no a qualsevol preu. Hem d'omplir els dipòsits d'aigua a aquestes ciutats flotants i no podem fer pisos de dues plantes per manca d'aigua? Creiem que no».

El port de Maó rebrà aquest 2023 un total de 31 escales de creuers més que l'any passat. «La tendència és alcista i el nombre de passatgers d'un buc no està interrelacionat amb una despesa elevada a destí», ha destacat.