El PSIB vol crear l’Institut Balear de Finances per a ajudar a l'emprenedoria d'autònoms i PIMEs

La candidata a la reelecció a la presidència del Govern, Francina Armengol, ha participat aquest divendres al berenar informatiu organitzat per PIMEM. En aquest marc, s’ha compromès a crear l’Institut Balear de Finances, una reivindicació de les petites i mitjanes empreses, que permetrà tenir un fons de capital de risc per «ajudar a finançar els projectes d’emprenedors de les Illes Balears».

També, Armengol ha acordat amb PIMEM que el Govern de les Illes Balears assumesqui els costos de la seguretat social del primer empleat dels autònoms durant el primer any, així com el 25 % del cost del segon treballador. «Al programa del PSIB-PSOE tenim aquesta proposta per fer possible i viable la creació de noves empreses», ha explicat la socialista. A més, ha afegit que «tenim previst impulsar la formació dels emprenedors, ja que creiem que la formació és absolutament important».

La socialista ha volgut destacar la feina de PIMEM durant aquesta legislatura, «que s’ha caracteritzat pel diàleg social que ens ha permès sortir de situacions difícils». «PIMEM mai s’ha posat de perfil i ens comprometem a continuar fent feina junts per seguir millorant la vida de la gent sempre des del diàleg social», ha expressat Armengol a les declaracions posteriors a la reunió amb diversos representants del sector del taxi, la indústria, el comerç, el turisme i la restauració.