MÉS exigeix el retorn al poble de Mallorca de les propietats en mans de l'Exèrcit i la Monarquia espanyola

Els candidats de MÉS per Mallorca al Govern, Consell i Ajuntament de Palma, Lluís Apesteguia, Jaume Alzamora i Neus Truyol, respectivament, han defensat aquest divendres la necessitat de recuperar diverses propietats que actualment es troben en mans del Ministeri de Defensa, la Casa Reial espanyola o Patrimoni de l’Estat i que «no tenen interès militar o, senzillament, el seu ús no ho justifica». Segons el coordinador i candidat a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, «és de justícia recuperar espais patrimonials per al poble de Mallorca».

En aquest sentit, els ecosobiranistes reclamen el retorn d’espais com els palaus de l'Almudaina i Marivent, la Casa d'Emili Darder, el Fortí d'Illetes, la Base Naval del Port de Sóller, i els Quarters d'Inca, Esporles i Palma, tant el d’Avingudes com el de Son Tous, i el Polvorí del Puig de Santa Magdalena, entre d’altres. Segons Apesteguia, «hem de recuperar aquests espais i avançar en mesures de gestió per a un canvi d’usos que resulti útil per a la ciutadania de l’illa».

Per la seva part, el candidat de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha recordat que el cas de Marivent és «especialment paradigmàtic» perquè, com ha apuntat, «implica l’ocupació irregular de les instal·lacions per part de la Casa Reial espanyola». El fet és que quan l’any 1966 la vídua de Ioannes Saridakis, Annunziata Marconi, va donar el Palau a la diputació provincial, predecessora de l’actual institució insular, ho va fer amb una condició, que el Palau fos un museu obert i que, excepcionalment, pogués ser emprat com a residència per a caps d’estat estrangers; això, amb el vistiplau de la justícia. «Durant anys, la família reial espanyola ha tret profit de Marivent, no només ocupant l'immoble de manera gratuïta i a costa de la ciutadania de les Illes Balears, sinó que ha aprofitat l'espai per fer negocis i enriquir-se», ha remarcat Alzamora.

Finalment, la candidata a batlessa de Palma, Neus Truyol, ha convidat la resta de formacions polítiques que es consideren republicanes i que en diverses ocasions han tombat iniciatives de MÉS per Mallorca per la recuperació d’aquests espais, a donar suport a la seva proposta. «La connivència dels partits autoproclamats republicans amb la dreta i l’extrema dreta ha impedit una vegada i una altra que aquesta proposta de justícia i reparació pogués tirar endavant. No s’entén que partits que diuen estar a favor de la República votin a favor de la Monarquia», ha apuntat Truyol.

Avenços en memòria democràtica

MÉS per Mallorca ha volgut aprofitar per a anunciar dos eixos claus que han de marcar la política de la pròxima legislatura en memòria democràtica. Per un costat, els ecosobiranistes pretenen desenvolupar un Pla anual d’exhumació i localització de fosses fins que no en quedi cap víctima sense identificar; i, per l’altre, aposten per crear un memorial democràtic de les Illes Balears, que centralitzi el reconeixement de les víctimes que han lluitat pels valors i institucions democràtiques, que creï un banc audiovisual de testimonis i que promocioni tota classe d’activitats i estudis relacionats amb el compromís d’enfortir els valors democràtics de la nostra societat.