Podem proposa convertir el Palau de Marivent en museu

Podem ha demanat convertir el Palau de Marivent en museu i escola d'art, a més d'obrir-ho al públic i eliminar l'ús privatiu de la Casa Reial, segons han informat el responsable d'Horitzó Republicà, Rafa Mayoral, i la candidata a la presidència del Govern, Antònia Jover, aquest dimecres en una roda de premsa enfront del palau.

«Des de fa anys s'estan aportant milions d'euros de la gent treballadora perquè això sigui una casa de vacances i segueixi tancat el museu. Nosaltres volem que el museu es reobri ja, es converteixi en una escola d'art i que el poble tengui dret a utilitzar els 3.000 metres quadrats d'espais de zones verdes», ha manifestat Mayoral.

A més, ha lamentat la «pèrdua d'una enorme col·lecció artística» i ha criticat que per culpa de l'«obscurantisme i l'opacitat amb tot el relacionat amb la monarquia no hi ha possibilitat de poder accedir als documents que puguin mostrar que és el que ha ocorregut amb les peces».

«Ni tan sols hem pogut accedir al catàleg complet d'obres que van ser perdudes precisament perquè la dictadura hagués lliurat el Palau a la família reial, incompliment de la voluntat del donant i formant part de l'espoli franquista», ha afegit.

Per part seva, Jover ha explicat que el mateix succeeix amb l'expedient judicial de la demanda interposada en els 80 pels hereus del Palau contra el Govern i la pròpia Fundació Museu d'Art Saridakis. Per aquest motiu, ha reclamat l'accés a les actuacions de la causa en la qual Balears va perdre el catàleg d'obres d'art del palau per haver fet un ús privatiu de l'espai per part de la família reial.

«No es pot entendre que en una societat democràtica no es permeti l'accés a la documentació d'un procés judicial que acredita una grandíssima pèrdua de patrimoni artístic de propietat pública. La gent té dret a saber, i a accedir al catàleg d'obres perdudes», ha afirmat Jover.

Algunes de les obres perdudes de la col·lecció, que van ser recuperades pels familiars de Saridakis, incloïen quadres de Goya, Picasso, Sorolla, o Delacroix.