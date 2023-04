Armengol considera una «magnífica notícia» l'aparició de Sumar

La líder del PSIB a Balears i candidata a la presidència del Govern, Francina Armengol, s'ha referit a l'acte de presentació de Sumar, de Yolanda Díaz. Ha considerat una «magnífica notícia» que existesqui aquest partit i que «sigui un plantejament d'obertura a tota l'esquerra plural».

«A mi em sembla molt il·lusionant un projecte que pugui sumar tota l'esquerra plural i desig que sumi tota l'esquerra a l'esquerra del PSOE, crec que ha de ser un projecte prou ambiciós per a acollir a tota l'esquerra», ha declarat durant una entrevista amb Europa Press. Així, ha considerat que tant Díaz com Unides Podem tenen una «gran responsabilitat» per enfortir-se i «evitar governs de la dreta amb l'extrema dreta».

D'altra banda, preguntada pel seu 'esquerranisme' dins del PSOE, Armengol ha declarat és «socialista» i que milita en la formació des de fa «moltíssim de temps». «Estic orgullosa del nostre passat, del nostre present i del nostre futur, però tinc clar que soc una persona que lluito moltíssim pel que crec i jo, sobretot, crec en aquesta terra, el primer, independentment del meu partit».

Finalment, preguntada per si hi ha alguna administració que temin perdre després de les pròximes eleccions o que els agradarien guanyar, recorda que en el Consell d'Eivissa no hi governa el seu parti. Així, considera que «per a nosaltres governar en el Consell d'Eivissa és absolutament fonamental a partir del 28 de maig».