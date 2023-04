UGT reclama a la Conselleria d'Educació una solució efectiva contra la segregació escolar

Coincidint amb l'inici dels diferents processos de matriculació i escolarització, el sindicat UGT ha demanat a la Conselleria d'Educació i Formació Professional que actuï contra la segregació escolar i que distribueixi els alumnes amb necessitats educatives o situacions de vulnerabilitat socioeconòmica «de manera equilibrada».

En una nota de premsa, aquest dilluns l'organització sindical ha reconegut que la Conselleria està fent esforços per a dotar de més recursos als centres educatius que concentren percentatges elevats d'alumnes amb necessitats educatives especials o amb contextos socioeconòmics de vulnerabilitat.

No obstant això, el sindicat considera que aquesta mesura té un «caràcter pal·liatiu que no aporta una solució efectiva a la problemàtica de la segregació escolar». Des d'UGT Balears han recordat que la normativa estableix la necessitat que els alumnes siguin distribuïts de manera adequada i equilibrada.

La segregació escolar a Palma

El darrer mes de març es van publicar un seguit de dades sobre com afecta la segregació escolar al 97% de les escoles finançades amb fons públics de Palma; que el 22% de centres educatius de Palma -una cinquena part- matriculen alumnat NESE per damunt del que marca la normativa; que el 78,5% d’aquests centres són de titularitat pública i el 21,5% de titularitat concertada; que hi ha casos en els quals la diferència de matrícula d’alumnat NESE (Necessitats Específiques de Suport Educativa) en la mateixa zona escolar supera el 40 i el 50% quan la normativa indica que no s’hauria de superar el 10%.