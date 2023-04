Consubal rep una gran quantitat de queixes de beneficiaris de l'Ajut Social per a demandants d'ocupació que encara no han rebut l'ingrés

El president de l'associació de consumidors i usuaris de Balears (Consubal), Alfonso Rodríguez, ha fet saber que nombrosos beneficiaris de la renda 'Ajut Social per a demandants d'ocupació' -impulsada per la Conselleria d'Afers Socials i Esports- s'han posat en contacte amb l'organització perquè encara no han rebut l'ingrés, previst pel 31 de març.

Rodríguez ha informat que, tant divendres 31 de març com dilluns 3 d'abril, han estat rebent una gran quantitat de cridades de persones que haurien d'haver rebut l'ajuda i que encara no els hi consta cap ingrés.

Consubal s'ha posat en contacte amb la Conselleria, que ha dit que s'ha ampliat el termini fins al dia 15 d'abril, però aquesta informació no consta enlloc. «Això està provocant més empipament entre els afectats», ha assegurat el president de l'organització.

Sobre l'ajut:

El passat mes de novembre de 2022 es va establir un ajut social de protecció a les persones demandants d'ocupació que són perceptores de prestacions o subsidis econòmics per desocupació, a fi d'atenuar els problemes derivats de l'augment del seu cost de vida.

Es tracta d'un import únic de 300 euros en cas de percebre una prestació contributiva d'atur, o de 600 euros en cas de cobrar un subsidi de desocupació.