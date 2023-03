El Consell, Cort i el Govern signen un protocol per la rehabilitació de dos immobles de l'Obra Cultural Balear

El Consell de Mallorca, a través del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, l'Ajuntament de Palma, el Govern i l'Obra Cultural Balear han signat aquest dimarts un protocol general d'actuacions, amb una vigència de 4 anys, per dur a terme les obres de rehabilitació de dos immobles propietat de l'OCB.

Ambdós espais necessiten tasques de rehabilitació per donar un millor servei a la ciutadania i a altres entitats germanes del teixit cultural de les Balears. La vicepresidenta i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Bel Busquets, ha afirmat que «l'Obra Cultural és una entitat amb una trajectòria inqüestionable a favor de la llengua i la cultura d'aquest país. És per això que les institucions d'autogovern tenen el deure de col·laborar-hi, per poder seguir endavant la seva tasca amb unes infraestructures adequades».

S'ha creat també una Comissió de Seguiment composta per dos representants de cada administració i de l'OCB, designats pel conseller, batle o junta respectiva, que es reunirà semestralment «per posar en comú les inquietuds i incidències que vagin sorgint, així com per cercar-ne l'impuls».