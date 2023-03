Mercedes Garrido arracona la llengua pròpia en un acte institucional a Eivissa

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, ha inaugurat aquest dimecres a Eivissa un mural d’homenatge a les dones cambreres de pisos. Es tracta d’una iniciativa emmarcada dins els actes del 8M i de celebració dels quaranta anys de l’Estatut d’Autonomia.

L’obra, 'Dones cambreres de pisos', de l’artista Carolina Adán, recrea l’escena de quatre dones cambreres de pisos en una escena del seu dia a dia. A partir d'ara, es podrà gaudir d’aquesta intervenció artística que s’ha situat a l’IES Sa Colomina d’Eivissa.

La consellera Garrido ha reivindicat que «volem posar de manifest que la feina de les cambreres de pis no hauria ser una feina exclusiva de dones i s’ha de canviar aquesta mirada». I ho ha reivindicat en castellà, així com el batle d’Eivissa, Rafael Ruiz, qui també ha exclòs la llengua pròpia d'Eivissa en la seva intervenció.

Així ho ha denunciat l'STEI Intersindical aquest dimecres en un fil a Twitter en què també censuren que no es convidàs a l'acte a les netejadores de l'IES. «Quan hem fet aquesta reflexió, la direcció del centre —encertadament— les hi ha convidat, i pensam que l'acte ha cobrat encara un valor més alt».

A més, han destacat: «Que la nostra presència a l'acte no figuri a la nota de premsa del Govern o que s'hi obviï el paper que hi han tengut les netejadores del centre no ens ha sobtat. En canvi, sí que trobam destacable que un acte a un centre en què participen les institucions no es faci en català. Destinam sous a campanyes de foment de la llengua... i, després, en lloc de donar llum, donam fum».