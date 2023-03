La candidatura Feim Caimari es presenta davant un centenar de persones

Aquest dissabte s'ha presentat a l’Església Vella de Caimari una nova candidatura per a les eleccions municipals del pròxim 28 de maig. La presentació, que havia generat molta expectació al poble, ha comptat amb més d’un centenar d’assistents.

L’acte ha estat conduït per Maria Antònia Garau i Magdalena Garau, que segons han confirmat també ocuparan els dos primers llocs a la llista electoral. Les presentadores han defensat la vida associativa del poble i les diferents lluites que s’hi han donat, com la reivindicació d’una escola nova, i la necessitat que aquestes comptin amb un altaveu dins l’Ajuntament de Selva. A continuació han desvetlat els noms que conformen el grup motor de la candidatura, segons diuen «gent de diferents edats i idees, i arrelats al poble».

Malgrat ser una candidatura cent per cent caimarienca, Maria Antònia Garau ha deixat clar la consciència de formar part d’un municipi amb altres nuclis i la intenció de «donar suport a totes les iniciatives que siguin per millorar la vida dels veïnats de Moscari, Selva, Biniamar i Binibona». També han indicat que la llista no esta tancada i que el projecte és obert, qualsevol hi pot col·laborar. L’acte ha finalitzat després d’una glosa recitada per Toni Seguí Caimari.