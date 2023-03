MÉS per Palma presenta la llista electoral: «1 de cada 5 persones són independents seguint amb l’esperit de la plataforma Estimam Palma»

MÉS-Estimam Palma ha presentat aquest divendres les persones independents que se sumen a la llista electoral amb què encararà les properes eleccions municipals del 2023 i que encapçalarà l’actual regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Palma, Neus Truyol, i l’actual coordinador de l’àrea de Cultura de Cort, Miquel Àngel Contreras.

La llista de MÉS per Palma és «una llista oberta i plural, que algutina diferents sensibilitats de l’esquerra transformadora de la ciutat i on una de cada cinc persones és independents, seguint així amb l’esperit de la plataforma Estimam Palma com a espai aglutinador de l’esquerra transformadora de la ciutat», ha afirmat la cap de llista de la formació ecosobiranista a Cort, Neus Truyol.

En aquest sentit, l’actual regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, ha explicat que, com sol ser habitual, MÉS per Palma ha volgut comptar amb persones que no són afiliades al partit però que en comparteixen els principis ideològics «per a sumar i formar part del projecte transformador que tenim en marxa a la nostra ciutat».

Les persones independents de la llista són: David Pujol (6), Belén Álvarez (11), Toni Villalonga (16), Carme Verdaguer (21) i Maria Barceló (23).

Així, el sisè lloc de la llista serà ocupat per David Pujol, activista anticapitalista i exmilitant de l’Esquerra Independentista de Palma. Pujol és docent de Secundària, i és membre de la Junta de l’Associació de Veïnats de Santa Pagesa i soci de l’Obra Cultural Balear i de Terranostra.

L’onzè lloc de la llista comptarà amb Belén Álvarez, presidenta de l’Associació de Veïnats i Veïnades de Canamunt fins al març de 2023 i professora de Secundària. Álvarez forma part de Feminisme a l’Escola i ha estat membre de l’Assemblea de Docents.

Per la seva banda, l’actual vicepresident de l’Associació d’Actors i Actrius de les Illes Balears, Toni Villalonga, assumirà el setzè lloc de la llista. Villalonga és orientador en un centre educatiu d’Amadiba. Ha estat vinculat al món del voluntariat i a l’educació en el lleure com a monitor, director i formant part de la coordinadora del Grup d’Esplais de Mallorca. Així mateix, ha estat educador del GOB i membre l’Ass. de Veïnats de Santa Pagesa, entre d’altres.

El vint-i-unè lloc serà ocupat per Carme Verdaguer. Llicenciada en Belles Arts, Verdaguer ha treballat en el món del disseny, l’audiovisual i la comunicació i va ser fundadora de Pep Lemon. Implicada en el teixit veïnal, actualment és responsable de comunicació de Rezero a les Balears.

Finalment, el darrer lloc ocupat per una persona independent serà el vint-i-tresè, que comptarà amb la coneguda llibretera Maria Barceló. Barceló ha format part del món casteller de l’illa i ha estat presidenta del Gremi de Llibreters de Mallorca. És feminista i ecologista.

«La candidatura la conforma gent de diferents orígens, implicada en la millora de la nostra ciutat tant des de dins com des de fora de les institucions i que representa la pluralitat de Palma», ha assegurat la cap de llista de MÉS-Estimam Palma.

«La llista de MÉS per Palma és un equip plural per fer front amb eficiència i il·lusió a tots els reptes que tenim per davant en aquesta ciutat», ha explicat Truyol. «Persones vinculades a diferents àmbits com el medi ambient, la cultura, la llengua i el patrimoni, els moviments veïnals, els feminismes o el moviment LGTBI, l’educació, la defensa dels drets laborals o dels drets humans», ha afirmat la cap de llista de la formació ecosobiranista a Palma.

En definitiva, David Pujol, Álvarez, Toni Villalonga, Maria Barceló i Carme Verdaguer se sumen a una llista «caracteritzada per la diversitat de perfils complementaris entre sí: persones amb experiència i solvència en la gestió, persones independents i persones implicades en la millora o en les principals reivindicacions de la ciutat des de diferents moviments socials».

La llista completa de MÉS per Palma per a les eleccions de 2023 és: