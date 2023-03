MÉS proposa que IB3 Ràdio posi en marxa un segon canal dedicat a la música i la cultura pròpies

Aquest dijous, durant la darrera comissió de control a IB3 d’aquesta legislatura, el portaveu de MÉS per Mallorca al Parlament, Josep Ferrà, ha proposat al director de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, Andreu Manresa, posar en marxa un segon canal d’IB3 Ràdio dedicat a la música i la cultura.

Per a MÉS, aquest segon canal «ajudaria a promocionar la música i la cultura pròpies i seguir en la tasca de prestigiar l’ús social de la llengua catalana. Es tractaria d’un canal temàtic amb una programació dedicada bàsicament a la promoció de la música i la cultura en català en el qual també s’hi pot incloure programació informativa. A més, IB3 té prou experiència per engegar aquest segon canal que, per altra banda, seria molt més econòmic que un segon canal de televisió. No és una qüestió econòmica sinó de voluntat política».