Armengol: «A vegades no estic d'acord amb allò que planteja el PSOE. Jo defens els interessos de les Balears»

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha reconegut aquest dimarts que li «preocupa» el vot en contra del PSOE al Congrés espanyol a la proposta per a limitar el preu del lloguer a les Balears que tenia el suport del PSIB, tot i que ha reivindicat que «a vegades no estic d'acord amb allò que planteja el meu partit» a nivell estatal perquè, ha afegit, ella «defensa els interessos dels ciutadans de les Balears».

La líder de l'Executiu autonòmic s'ha pronunciat així al Parlament responent preguntes dels portaveus del PP, Ciudadanos, El Pi i Més per Menorca sobre la votació de la setmana passada al Congrés espanyol, en què el PSOE es va posicionar en contra d'una iniciativa per a limitar el preu dels lloguers que sí que havia comptat amb el suport del PSIB al Parlament.

Armengol, que ha lamentat que el PSOE al Congrés s'oposés a la iniciativa, ha reiterat la seva confiança, però, que la llei estatal d'habitatge, permetrà a les Balears articular mesures per a limitar el preu dels lloguers, així com altres mesures.

En les preguntes, el portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, ha dit que estava «decebut» per la votació al Congrés espanyol. El portaveu d'El Pi, Josep Melià, ha criticat la «falta de fiabilitat» de l'Executiu autonòmic, mentre que la líder de Cs, Patricia Guasp, ha lamentat que Armengol «hagi estat desautoritzada pels seus companys». Per la seva banda, el portaveu del PP, Antoni Costa, ha criticat el «ridícul absolut» i ha acusat la presidenta de «fer seguidisme de les polítiques radicals de Podem».

Armengol ha criticat que PP, Cs i El Pi hagin demanat per una iniciativa a la qual varen votar en contra al Parlament.