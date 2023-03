Joan Mas ‘Collet’: «L’exempció de responsabilitat de les plataformes com Airbnb és el principal obstacle per a la lluita contra l’oferta il·legal»

MÉS per Mallorca ha registrat aquest dijous una Proposició no de Llei per tal que el Parlament Europeu obligui les webs d’allotjament vacacional a publicar els corresponents números d’inscripció al registre d’establiments turístics, i garanteixi que totes les obligacions de les plataformes en matèria transparència i cooperació d’intercanvi de dades estiguin vinculades a procediments sancionadors executables per les autoritats competents.

Segons el diputat de MÉS per Mallorca Joan Mas ‘Collet’, «cal que es constati que l’exempció de responsabilitat de les plataformes respecte als continguts il·lícits publicats pels seus usuaris és el principal obstacle per la lluita contra l’oferta il·legal i cal garantir la regulació efectiva de les plataformes de lloguer de curta durada».

El fet és que el 2018, la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball va multar Airbnb amb 300.000 euros, donat que considerava que l’empresa nord-americana havia infringit la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de Turisme de les Illes Balears. Això, per incomplir l’obligatorietat de publicar el corresponent número d’inscripció al registre d’establiments turístics en els anuncis d’allotjament vacacional als webs d’aquest tipus de plataformes digitals.

Ara bé, després del recurs d’Airbnb, el Tribunal Superior de Justícia de Balears, en sentència de 2 d’abril de 2020, va anul·lar la multa basant-se en la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea - TJUE -, de 19 de desembre de 2019, en la que considera que l’obligació establerta en la Llei de Turisme no és aplicable a les plataformes digitals peer to peer - d’igual a igual, sense clients ni servidors fixes - compreses a la Directiva 2000/31/CE de Comerç Electrònic i que, per tant, aplicar aquesta obligatorietat a les plataformes digitals és contrari al Dret Europeu. Segons Mas, «l’exempció de responsabilitat de les plataformes respecte als continguts il·lícits publicats provoca una absoluta falta de cooperació per part de les plataformes amb les autoritats pel que fa al compliment de la normativa turística».

Per contra, els estats membres de la Unió Europea han decidit, precisament per a controlar l’oferta il·legal, crear un registre comunitari d’allotjaments de lloguer vacacional, i que aquest sigui obligatori per a tots els habitatges publicitats a les plataformes digitals. A més, és molt important que aquesta nova norma inclogui l’obligatorietat que les plataformes digitals publicitin el corresponent número d’inscripció al registre d’establiments turístics.

De fet, aquest mes de març, Brussel·les ha anunciat que exigirà el registre d’habitatges a aquest tipus de plataformes; així, cada allotjament haurà de tenir un nombre de registre, permetent als estats membres conèixer la identitat real de l’amfitrió i controlar la seva situació. D’aquesta manera, la Unió Europea pretén corregir la posició desfavorable dels hotels front el lloguer vacacional i reduir els tràmits burocràtics i les despeses, tant per qui ofereix lloguers com per a les pròpies plataformes. Amb tot, pròximament s’iniciaran les negociacions al Parlament Europeu per a donar llum verda a la iniciativa.

Mas ha volgut recordar que ja varen presentar una iniciativa similar a principis de l’any passat, en la qual es demanava que la Comissió Europea actualitzi la seva legislació per a possibilitar que les administracions competents en matèria turística puguin aplicar els controls a les plataformes turístiques digitals segons la normativa de cada territori. Segons el diputat, «cal aprofitar el procés de legislació a Brussel·les per reclamar que les plataformes de lloguer vacacional no només tenguin nombre de registre obligatori sinó que aquest sigui publicat al web de la plataforma per tal que la Conselleria de Turisme pugui fer efectiva la Llei de Turisme de les Illes Balears».

Per tot això, MÉS per Mallorca ha presentat una PNL per tal que:

a) El Parlament Europeu obligui a la publicació del corresponent número d’inscripció al registre d’establiments turístics en els anuncis d’allotjament vacacional a les webs d'aquest tipus de plataformes digitals.

b) Es constati que la directiva sobre el comerç electrònic de l’any 2000 i l’exempció de responsabilitat de les plataformes respecte als continguts il·lícits publicats pels seus usuaris són el principal obstacle per la lluita contra l’oferta il·legal.

c) El Parlament Europeu i la Comissió Europea facin les modificacions oportunes per tal de garantir que totes les obligacions de les plataformes en matèria transparència i cooperació d’intercanvi de dades estiguin vinculades a procediments sancionadors executables per les autoritats competents.

d) El Govern de l’Estat, i concretament a la SETUR, aprofiti la presidència espanyola del Consell Europeu el 2n semestre de 2023, per garantir una regulació efectiva de les plataformes de lloguer de curta durada.