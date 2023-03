Podem demana explicacions al Ministeri de Defensa per negar la cessió de La Mola per a homenatjar el Noi del Sucre

La formació política Podem Menorca considera «inadmissible» la negativa del Ministeri de Defensa espanyol a cedir l'ús de la fortalesa de La Mola per a celebrar un acte d'homenatge a Salvador Seguí Rubinat, més conegut com el Noi del Sucre, assassinat a mans del Sindicato Libre.

«La petició del sindicat CGT és totalment lícita i encaixa perfectament en els requisits que estipula els Estatuts del Consorci per poder cedir la instal·lació militar. Veiem amb preocupació com, un cop més, l'estament militar s'oposa a l'organització d'actes que commemoren o reivindiquen els crims patits per un determinat sector de la societat. Tampoc entenem el paper d'alts càrrecs militars a Menorca si no tenen capacitat per decidir una simple cessió d'ús», han explicat.

El sindicat CGT ha dut a terme totes les passes sol·licitades i la resposta del Ministeri de Defensa és una «autèntica contradicció», per a Podem Menorca, ja que a la mateixa pàgina web del Consorci hi ha una entrada específica dedicada a l'empresonament del Noi del Sucre a La Mola.

«La figura de Salvador Seguí és un referent del moviment llibertari a Menorca i, per tant, una figura històrica destacable a l'illa per l'onada de solidaritat que va despertar entre el moviment obrer menorquí durant el seu empresonament a La Mola», han volgut destacar des de Podem.