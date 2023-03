El Pi denuncia «l’incompliment» de l’Estatut d'Autonomia per part del PSOE

El portaveu d’El Pi-Proposta per les Illes Balears, Josep Melià, ha anunciat que en el ple d'aquest dimarts del Parlament la formació presentarà una moció amb relació al 40è aniversari de l’Estatut d’Autonomia i «pel desplegament total de la norma per enfortir l’autogovern de les Illes Balears». «Aquesta moció demostrarà una vegada més qui està a favor de l’autogovern de les Illes Balears, o qui es posa de perfil i intenta enganar la ciutadania amb dobles discursos», han explicat.

El portaveu ha criticat el «doble discurs» del PSOE amb relació a l’Estatut d’Autonomia. Melià ha assenyalat que, «per una banda, la formació diu que vol blindar-lo i renovar-lo, mentre que per l’altra banda, la ministra de Justícia socialista, declara que no està damunt la taula transferir les competències pendents».

«Demanam la transferència de Justícia com marca l’Estatut. Resulta incoherent que el PSOE digui en els seus discursos que s’ha de reformar i blindar, mentre que a continuació la ministra asseguri que no fan comptes transferir la competència, per tant, no fan comptes complir l’Estatut», ha declarat el portaveu.