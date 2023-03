MÉS per Palma presenta la ciutat dels 15 minuts

MÉS per Palma ha presentat aquest divendres la ciutat dels 15 minuts, la seva aposta per a continuar transformant i millorant Palma i per a fer més fàcil la vida dels seus veïnats. Una Palma en què els barris siguin protagonistes i on hi hagi sanitat, escoles, serveis bàsics i infraestructures públiques, parcs i jardins o comerços de proximitat a un màxim de 15 minuts de desplaçament des del propi domicili.

«Des de MÉS per Palma apostam per la Palma dels 15 minuts, aquella en la que qualsevol veïnat i veïnada pugui cobrir les necessitats bàsiques quotidianes amb desplaçaments de 15 minuts des del propi domicili», ha explicat la cap de llista de MÉS per Palma i actual regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol. «Apostam per continuar millorant i fent més fàcil i sostenible la vida de les persones que viuen a Palma», ha continuat.

«La ciutat dels 15 minuts persegueix quatre objectius bàsics: facilitar la vida a la gent perquè tenir el que necessitam a prop ens fa més fàcil la vida, fomentar l’economia local i el teixit empresarial als barris perquè permet crear llocs de feina descentralitzats i fent que la gent pugui fer feina prop de casa seva», ha explicat Truyol. «També implica lluitar contra el canvi climàtic perquè implica reduir el pes del transport motoritzat, reduir la petjada ecològica i poder alliberar espais pels cotxes i augmentar zones verdes i per a vianants. A més de crear cohesió social i comunitat, perquè si tenim places, serveis i equipaments, zones verdes o comerços de proximitat com a llocs de trobada, ens coneixem, lluitam contra l’individualisme i cream comunitat», ha continuat Truyol.

Així, la proposta de la ciutat dels 15 minuts de MÉS per Palma suposa ampliar zones verdes, pacificar el trànsit, millorar i ampliar la xarxa d’equipaments públics, impulsar l’urbanisme feminista, millorar i ampliar el transport públic i la mobilitat sostenible, descentralitzar la cultura i augmentar les activitats culturals, més casals de barri, patis oberts, comerços de proximitat, centres de salut o escoles a 15 minuts de casa.

«Volem que na Júlia de 12 anys pugui anar a escola caminant tranquil·la i segura, que en Felip de 70 anys tengui un centre de dia a 10 minuts de ca seva, que na Malika vagi a córrer pel corredor verd a 5 minuts de ca seva, que n’Antònia vagi a comprar el pa i les verdures a prop de casa seva o que en Rashid pugui anar a estudiar a la biblioteca municipal del cap de cantó», ha assegurat Truyol.

«Fa 8 anys que feim feina per transformar i millorar aquesta ciutat i la vida les persones que hi viuen», ha defensat el coordinador de MÉS per Palma i número 2 de la formació a les properes eleccions municipals, Miquel Àngel Contreras. De fet, Contreras ha reivindicat la feina feta al consistori aquests anys amb mesures com l’obertura de la biblioteca a Pere Garau, la construcció de nous centres de dia per a persones grans, l’obertura de patis d’escoles per a què puguin ser espais de lleure i trobada, la peatonalització de Nuredunna, la implantació de la gratuïtat a les escoletes, la prohibició del lloguer turístic en habitatges plurifamiliars i l’impuls l’Oficina Antidesnonaments, l’ampliació del catàleg de prestacions de serveis socials convertint Palma en la ciutat de l’Estat que més ajudes dona, la recuperació dels dinamitzadors lingüístics o l’impuls del Parc Agrari, entre molts altres.

«Hem fet molta feina per transformar i millorar Palma i la vida de les persones que hi viuen, però sabem que hem de fer molt més», ha assegurat Contreras. «Per això seguirem fent feina per millorar i augmentar la xarxa de transport públic, impulsar la normalització lingüística de la llengua catalana, fer de Palma una ciutat més verda, sostenible i resilient al canvi climàtic, impulsar el decreixement turístic i la diversificació econòmica, defensar el dret a l’habitatge i millorar i ampliar els serveis públics», ha conclòs.