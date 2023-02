MÉS per Palma dona el sus als actes electorals de districte al Districte Nord

MÉS per Palma ha donat el tret de sortida als actes electorals de districte amb la celebració de l'acte 'Persona a persona, barri a barri, poble a poble' a la plaça de Sant Pagesa, situada al districte Nord de la ciutat, que ha comptat amb parlaments polítics, vermutada i el swing de Monkey Doo. A l'acte hi han intervingut la cap de llista de la formació ecosobiranista, Neus Truyol; el número 2 i coordinador de MÉS per Palma, Miquel Àngel Contreras; el número 4 de la formació i coordinador del Districte Nord de l'Ajuntament de Palma, Miquel Àngel Barceló; el cap de llista de MES per Mallorca al Parlament de les Illes Balears, Lluís Apesteguia; i la número 2, Maria Ramon.

«Som el partit del tu a tu, de la proximitat, del quilòmetre 0, que només obeeix als interessos d'aquesta terra i d'aquesta ciutat, sense ser la sucursal de ningú», ha assegurat el coordinador de MÉS per Palma i número 2 de la formació a les eleccions municipals del proper maig, Miquel Àngel Contreras. «Sempre hem estat al costat de les persones, hi som i hi continuarem essent, perquè això és el que ens defineix», ha defensat. «Ser devora la gent és el que volem, és el que hem fet i és el que continuarem fent. Millorant la vida dels barris i de les persones que hi viuen», ha asseverat.

En aquest sentit, Neus Truyol ha explicat que la formació ecosobiranista ha enllestit un programa electoral amb més de 300 propostes i mesures resultants del treball conjunt amb les associacions i entitats socials durant els mesos anteriors, i que la formació ecosobiranista aposta per la ciutat dels 15 minuts i barris i pobles de proximitat que donin respostes a les diferents crisis i a les necessitats de les persones que viuen a Palma.

«Volem una ciutat on els barris siguin per viure-hi, per conviure, per compartir, per trobar-nos com a veïnats i veïnades, per fer comunitat i on la vida de les persones sigui més fàcil», ha explicat Truyol. «Apostam per barris i pobles que cobreixin les necessitats quotidianes de les persones que hi viuen, que estiguin dotats de les infraestructures, equipaments i serveis bàsics, i on hi hagi comerç de proximitat», ha afirmat la també regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Palma.

Per la seva banda, el cap de llista de MÉS per Mallorca al Parlament, Lluís Apesteguia, ha explicat que «el pròxim 28 de maig tenim tres possibilitats: els que volen tornar enrere en drets i llibertats, els que volen que quedem com estam. I nosaltres, que el que volem és avançar. No descansarem fins que tothom tengui una casa. Volem millorar els drets laborals dels treballadors. Volem protegir el territori, la llengua i la cultura. Per a tot això necessitam liderar la capital del país amb na Neus de batlessa».

Maria Ramon, número 2 de la llista de MÉS al Parlament, ha assegurat que «a tots els actes de campanya on anam la gent està molt animada. És imprescindible continuar amb la forma de fer política que ens caracteritza, el persona a persona, poble a poble, barri a barri: parlar directament amb la gent i recollir les seves inquietuds. Hem de liderar les institucions i que na Neus sigui batlessa».

L'acte de Santa Pagesa ha estat el primer dels actes que MÉS per Palma realitzarà als diferents districtes de la ciutat com a actes de cloenda dels mesos de feina que la formació ha realitzat amb trobades amb el veïnat i les entitats i associacions de les barriades i amb paradetes informatives per tal de ser a peu de carrer els veïnats i veïnades i construir i compartir les propostes de futur «per continuar transformant Palma i la vida de les persones que hi viuen».