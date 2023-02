MÉS per Mallorca i el Col·legi de Metges consideren necessari canviar el model d’atenció primària

Membres de la formació ecosobiranista MÉS per Mallorca s'han reunit aquest dimecres amb el president del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears, Carles Recasens, per a tractar les propostes electorals de la formació ecosobiranista en matèria de sanitat per a la legislatura. En el marc d'aquesta reunió, el candidat a la la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, ha anunciat l’aposta de la formació ecosobiranista de modificar el model en atenció primària, especialment en els camps de la cronicitat i la salut mental.

Durant la trobada, a la qual també hi ha assistit els també candidats Marta Carrió i Joan Albert Pou, Apesteguia també ha anunciat que la formació ecosobiranista inclourà en el seu programa electoral la proposta de reforçar atenció primària per tal d’assegurar-ne l’atenció els horabaixes, especialment l'atenció pediàtrica.

A més, el líder de MÉS per Mallorca ha anunciat que durant la legislatura 2023-2027, la seva formació prioritzarà als centres d’atenció primària l’increment de professionals d’infermeria fins a arribar a la xifra de 8,4 professionals per cada 1000 targetes sanitàries, així com de fisioteràpia, especialitat en la qual volen que n’hi hagi un per cada 5000 targetes sanitàries.