El Consell de Mallorca assegura que mantindrà les diferents línies d'ajudes per consolidar projectes d'economia social i solidària

El departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local mantindrà les diferents línies d'ajudes per consolidar projectes d'economia social i solidària mitjançant un pla específic, «una de les línies d'ajudes més importants del Consell de Mallorca i que aprofitarà per incentivar inversions que no només repercutiran en aquestes empreses i entitats, sinó que a més incidiran directament en el conjunt de la societat», asseguren des de la institució.

El conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Jaume Alzamora, ha definit com a «molt positiva» la nova Llei de Cooperatives que s'ha aprovat al Parlament aquest dimarts. Alzamora ha considerat que aquesta nova llei contribuirà a «enfortir l'economia social i solidària», que «juga un paper clau en el procés de transformació i canvi de model». El conseller ha reconegut que aquest tipus d'economia «està menys consolidat que a altres zones de l'estat», i per això, ha dit Alzamora, «la nova llei serà un revulsiu important».

Alzamora ha explicat que «en la darrera convocatòria, una vintena d'entitats i empreses socials de Mallorca han estat beneficiàries d'un paquet extraordinari d'ajudes, destinat a consolidar projectes d'economia social i solidària que conjuguen l'activitat econòmica, l'arrelament local i la transformació social».

Per acabar, el conseller ha emfatitzat que es vol potenciar «una economia centrada en la sostenibilitat i generadora de riquesa compartida» i ha posat les cooperatives com a «bon exemple de la transformació social des de l'àmbit local».