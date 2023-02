El Pi proposa eliminar els impostos per a la compra del primer habitatge

El Pi-Proposta per les Illes Balears aposta per «impostos zero» en la compra del primer habitatge, així com, la supressió de l’impost de successions en la transmissió per herències d’habitatges entre familiars. «Apostam pels impostos zero en la compra del primer habitatge. Vuit anys de Govern Armengol i Hila i ni una mesura fiscal concreta per afavorir-ne l’accés», ha explicat Josep Melià.

El portaveu ha criticat el «fracàs» de les polítiques d’habitatge del Govern i de Cort. «És clamorós, només són capaços de posar en marxa promeses, idees, globus sonda, però sense cap realitat que defensi el dret a un habitatge digne que tenen els ciutadans de les Illes Balears», ha assegurat.

Melià ha remarcat que rebutgen «categòricament que els mallorquins visquin en contenidors». «Ara ens venen amb idees de bomber. El Pi refusa absolutament que els mallorquins visquin en contenidors, necessitam habitatges dignes, de qualitat i permanents», apunta.

Segons el diputat, la gran promesa de qui gestiona les principals institucions de les Illes Balears és el límit al preu del lloguer. «Un límit que s’ha demostrat a Barcelona, San Francisco, Berlín, que no funciona perquè provoca que hi hagi manco pisos al mercat quan la política d’habitatge ha de fomentar que hi hagi més habitatges».

El portaveu ha assegurat que si El Pi governés, Son Busquets ja tendria l’ordenació urbanística feta per a poder construir-hi HPO. «L’esquerra ha governat durant vuit anys i no ha avançat gens amb aquest tema. L’accés a l’habitatge és una necessitat que requereix actuacions, ràpides, valentes i decidides per part dels governants».

Melià ha finalitzat la seva intervenció assenyalant que El Pi aposta pel canvi d’ús per a reconvertir hotels obsolets i de baixa qualitat en habitatges, en simplificar la normativa per fer reformes i ampliacions només amb una declaració responsable i en la possibilitat de fer habitables locals situats als entresòls.