MÉS per Mallorca creu que la ILP de Benestar per a les Generacions Presents i Futures podrà «veure la llum» aquesta legislatura

El portaveu adjunt de MÉS per Mallorca al Parlament, Josep Ferrà, ha anunciat aquest dilluns en roda de premsa que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Benestar per a les Generacions Presents i Futures del GOB «sembla que podrà veure la llum aquesta legislatura».

«Encara que semblava molt difícil que es tramités en aquesta legislatura, des de MÉS per Mallorca tenim l'esperança que així pugui ser», ha declarat Ferrà sobre la iniciativa que tracta els efectes del canvi climàtic, i ha exposat que aquest dilluns acaba el termini per a presentar esmenes a aquesta ILP.

«Presentam una vintena d'esmenes que es registraran avui. Esmenes bàsicament per aclarir procediments o puntualitzar aspectes sobre com seran els seus àmbits d'aplicació», ha aclarit abans de matisar que són esmenes consensuades amb tot el conjunt dels grups que formen el Pacte, encara que ha recalcat que encara «falten quatre aspectes» per consensuar.