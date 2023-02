El PSOE exigeix a Vicent Marí «que doni la cara davant la justícia i davant la ciutadania»

En compareixença davant dels mitjans, aquest dijous el portaveu socialista al Consell Insular d'Eivissa, Vicent Torres, i la portaveu de la FSE-PSOE i també expresidenta insular, Pilar Costa, han expressat la seva «profunda preocupació» per la imputació de l'actual president del Consell, Vicent Marí, acusat de prevaricació, tràfic d'influències i coaccions.

Des de la formació han exigit a Marí que «doni la cara davant la justícia i davant la ciutadania en comptes d'intentar tapar les greus acusacions de corrupció que taquen la imatge del Consell Insular d'Eivissa».

Els portaveus del partit han lamentat que el Consell torni a ser notícia «per escàndols del Partit Popular» i ha exigit a Marga Prohens, actual presidenta del PP balear, «que prengui cartes en l'assumpte i doni explicacions».

Torres ha assegurat que l'actual president insular «ha faltat a la veritat davant de la ciutadania, ha enganyat i no vol rendir comptes davant de la Justícia», i ha explicat que al PSOE els hi pareix «una vergonya que hagi demanat un ajornament per la seva declaració fins després de les eleccions».

El portaveu socialista també ha recordat que «fa molt de temps que el grup Socialista venia alertant de la gravetat dels fets que s'investigaven i de les pràctiques clientelars que el president Marí ha intentat implantar en el Consell Insular, les mateixes de la seua etapa com a alcalde de Santa Eulària».

Per la seva banda, Costa ha considerat que existeix «un triangle de presumpta corrupció que formen el Consell d'Eivissa amb Vicent Marí, l'Ajuntament de Santa Eulària amb Carmen Ferrer i l'Ajuntament de Sant Antoni amb Marcos Serra, amb els escàndols d'adjudicacions irregulars a empreses vinculades al Partit Popular per part d'aquestes institucions».

Finalment, Pilar Costa ha exigit a la presidenta del PP de Balears, Marga Prohens, que expliqui «des de quan coneix la imputació de Vicent Marí, perquè fa tres mesos de tot això» i ha lamentat que «després de tants d'anys de patir la corrupció sistèmica que va provocar Jaume Matas a les Illes Balears, resulta que l'única institució insular que governa el PP, que és el Consell d'Eivissa, tornam a ser notícia per greus presumptes casos de corrupció».