MÉS per Mallorca denuncia la «divisió de la llengua» per part de l’administració electrònica de l’Estat

MÉS per Mallorca ha presentat aquest dijous una Proposició no de Llei perquè el Govern exigeixi a l’Estat la normalització de la denominació unitària de la llengua, català, en tots els seus tràmits telemàtics.

El fet és que els procediments telemàtics de l’Administració General de l’Estat ofereixen tràmits i documentació en diferents llengües pròpies d’arreu de l’Estat espanyol: castellà, gallec, basc o català. Ara bé, molts d’aquests procediments ofereixen també el valencià o el mallorquí com a llengua diferenciada del català. Segons el diputat de MÉS per Mallorca, Joan Mas ‘Collet’, «aquest fet no té cap base filològica ni jurídica i suposa una anomalia lingüística i un atac a la unitat de la llengua».

En aquest sentit, cal recordar que, com marca l’Estatut de les Illes Balears en el seu preàmbul, «la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i la nostra cultura i tradicions són uns elements identificadors de la nostra societat i, en conseqüència, són elements vertebradors de la nostra identitat». Així, i com exposa Mas, «la denominació de la llengua que té com a dialectes el valencià o el mallorquí és llengua catalana, i no ha de ser menystinguda amb diferenciacions intencionades». A més, «caldria saber amb quina base un ministeri decideix dividir la llengua i amb quina base un ministeri ho fa i un altre no», ha assegurat el diputat.

Per tot això, el grup parlamentari de MÉS per Mallorca ha presentat una PNL per tal que l’Estat normalitzi la denominació unitària de la llengua en tots els seus tràmits telemàtics.