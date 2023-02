L’OCB celebra la rectificació del Govern amb relació al requisit de català a la sanitat pública

La junta directiva de l’OCB s’ha reunit amb caràcter d’urgència per analitzar la rectificació del Govern balear sobre l'exempció del requisit d'acreditar coneixements de llengua catalana pel personal sanitari. Joan Miralles, president de l'entitat, ha manifestat que «quan hi ha voluntat, s’arriba a acords». Així, l’Obra Cultural Balear, que du seixanta anys «encapçalat la mobilització social per a que el català torni a ser un requisit a la sanitat pública», celebra aquest anunci com una victòria col·lectiva.

Així mateix, la junta directiva manifesta que l’OCB estarà atenta a la forma com el Govern implementarà la rectificació anunciada aquest dimecres. L’entitat s'ha mostrat disposada a negociar amb el Govern una modificació de la legislació vigent en la matèria, encaminada a «evitar que una situació semblant es torni a produir». L'objectiu final és el respecte al requisit lingüístic, «perquè sense la capacitació lingüística del personal sanitari, els pacients no poden exercir els seus drets lingüístics».

La reunió neix de l'anunci que el Govern estima parcialment els recursos de reposició interposats per l’entitat contra les bases generals de les convocatòries de concurs oposició i concurs extraordinari, en el procés d’estabilització d’interins de l’IBSalut. L’OCB defensava que l’IBSalut havia aplicat, de forma contrària a la legalitat, una exempció massiva de coneixements de català a 2.238 professionals sanitaris. Ara el Govern rectifica i, al menys, reconeix que a 34 d’aquestes categories aquesta exempció estava mal aplicada.